Konec roku a příchod toho nového svádí k bilancování. Deník oslovil sportovní osobnosti, funkcionáře i amatérské sportovce s otázkou, jak si užili vánoční svátky, který dárek jim udělal největší radost a jak oslavili příchod nového roku.

David Fikejz | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Jakub Soukup (hokejový brankář Kolína): Klasicky jsme měli svátky proložené zápasy, takže jsme měli pár dní volno a do toho normálně trénovali a hráli. Ale Vánoce jsem si užil jako vždy s rodinou, což je to nejdůležitější, a příchod nového roku podobně. Hráli jsme společenské hry a proběhlo to v poklidu. Mně udělá radost každý dárek a už jsem dospěl do toho, že dárky radši dávám a mám potom radost z reakcí (úsměv).

Jiří Sodoma (fotbalista Viktorie Žižkov): Vánoční svátky jsem si užil letos trošku jinak než roky předtím. Byli jsme s přítelkyní v Londýne 23. - 27. prosince podívat se na West Ham a za Tomášem Součkem a po příletu jsme se přesunuli na Šumavu, kde jsme lyžovali. Největší radost mi udělalo to, že jsme se po roce opět všichni ve zdraví sešli.

Michal Škopek (futsalista a trenér SKP Kolín): Svátky jsem bohužel strávil ve stavu nemocnosti, takže veselo moc nebylo. Jinak příchod Nového roku jsme prožili doma s přítelkyní, protože bohužel zbytek rodiny - rodiče, vnoučata - všichni byli nemocní.

Adam Baško (fotbalista a trenér Libodřic): Vánoční svátky jsem si užil v rodinném kruhu. Dárek jsme si nadělili s manželkou chvilku před Vánoci, kdy se nám narodil druhý potomek, syn Hubert. Tím pádem i příchod nového roku jsme strávili s manželkou a dětmi doma. Já si jen přes svátky odběhl párkrát za kamarády myslivci na hon a na Silvestra na silvestrovský fotbálek. Přeji všem do nového roku hodně zdraví a štěstí, ať si všichni plní svá přání.

Ivo Procházka (fotbalista Radimi, hokejista Žabonos a hokejový rozhodčí): Vánoční svátky jsem si tradičně užil s rodinou. Mezi svátky jsme se sešli i s fotbalisty a zahráli si mezi sebou vánoční turnaj ve florbale. V devatenácti lidech jsme si udělali pěkný vánoční turnaj zároveň i s večírkem. Největší radost jsem měl z nového cyklopočítače na kolo od Garminu. Do tréninku to bude přínosné díky informacím z jízdy. Na Nový rok jsme s přítelkyní vyrazili na Lipno. Chtěli jsme si zalyžovat, ale bohužel nebylo na čem. Takže jsme alespoň prozkoumali okolí v rámci několika výletů.

Jiří Vondráček (fotbalista Kolína): Na vánoční svátky jsem se už velice těšil, strávil jsem je hlavně v kruhu rodinném a s nejbližšími. Největší radost mi udělal dárek, který jsme si se ženou rozbalili už v červnu a to dceru Arianku, takže byla radost sledovat její první reakce na Vánoce. A nový rok probíhal ve stejném kruhu rodinném.

David Fikejz (fotbalista Českého Brodu): Vánoční svátky jsme strávili v rodinném kruhu a Nový rok jsme oslavili u nás doma, kdy dorazil brácha s rodinou a rodiče. Bylo fajn se zase po delší době sejít a strávit společné chvíle. Máme dohromady pět dětí, tak to byl občas mazec (smích). Největší radost nám všem udělala tátova lékařská zpráva, která dorazila pár dní před Štědrým večerem s pozitivním výsledkem z vyšetření. Bojuje statečně se zákeřnou nemocí.

Lukáš Kmoch (fotbalista Polep): Svátky jsem si užil asi jako většina lidí v okruhu rodiny a kamarádů. Jinak už jsem rád, že je po všem, pohádek a přejídání už bylo až dost (smích). Protože mám dvě děti, které jsou ještě ve věku, kdy Vánoce prožívají, tak nejlepším dárkem pro mě je, vidět tu jejich radost. Příchod Nového roku u nás probíhá v poklidu, na nějaké velké akce už nechodíme a vůbec nám to neschází.