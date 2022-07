Kolínská cyklistika dala o sobě vědět. Na republice získala dva tituly

Jak už bylo řečeno, sami by to Lucie a David nezvládli, proto velký dík patří jejich pomocníkům, kterými letos byli svěřenci z kategorie U17 Adam Buřič, Adam Hruška, Michaela Jebavá a Tomáš Mach, trenéři mládeže Kateřina Macháčková, Tereza Švachová a David Vetor.

To, co funguje, by se nemělo měnit a organizátoři to dodržují. Takže opět vše začínalo ranním autobusovým svozem. Kdo z rodičů měl zájem, mohl své dítko bez obav posadit do spoje směr Sendražice. Zde už vždy seděl někdo z pořadatelů a na nastoupivší děti dohlédl. Poté, co se všichni sešli na venkovní základně BC Kolín, přišla na řadu hromadná rozcvička a pak už to šlo vše ráz na ráz. Dvě tréninkové jednotky po hodině a čtvrt pod vedením zkušených trenérů a hostů Tomáše Bukovce, Lukáše Sychry a Honzy Veselého daly dětem zábavnou formou pořádně zabrat.

Odpoledne následovala sekce her, kde se děti seznámily se základy basketbalu, baseballu, fotbalu, házené, ragby či streetballu. Poslední dvě hodinky, od dvou do čtyř byly věnovány volné zábavě a hlídání dětí, aby rodiče nemuseli pospíchat brzy z práce. Zde měla prim Petra Mužíková, odborný pedagogický dozor ze ZŠMŠ Ovčáry.

Unikátní příloha pro fotbalové fajnšmekry. Kupte si Deník ve čtvrtek 4. srpna

Celých deset kempových dní bylo prodchnuto soutěžemi ve stylu olympiády. Děti se rozdělily do stejně silných týmů a jednotlivé názvy byly zvoleny podle mužstev z Kooperativa NBL. Soutěžilo se ve všech možných disciplínách, střelecké, dovednostní, vědomostní, ale postupem času dostávaly největší prostor disciplíny vodní. Kdo nevyhrál, nemusel smutnit.

Ani letos nebyla nouze o zajímavé hosty, kteří přišli děti podpořit a předat jim své zkušenosti. Z kolínského A týmu zavítali Tomáš Merta a Filip Rytina a olomoucký Rosťa Jirák je již tradičním účastníkem. Především děvčata potěšila návštěva kapitánky hradeckých lvic a reprezentantky ČR Pamely Therese Effangové a úspěšné ligové hráčky z Kary Trutnov, s kolínskou minulostí, Terezy Králové.

Největší úspěch ale měla účastnice opravdových Letních olympijských her, atletka Kateřina Šafránková. Kdo ví, třeba se někdo z účastníků kempu nechá inspirovat její pílí, pracovitostí a houževnatostí, a v budoucnu ji napodobí.

(Michal Vlček)

Adam Konvalinka: O nabídce jsem dlouho nepřemýšlel. Plním si sen