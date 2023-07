Třetí posilou basketbalistů Nymburka je Američan Thomas Bell III. Čtyřiadvacetiletý hráč na pozici čtyři přichází z anglické ligy, kde hrál za Bristol Flyers. V Nymburce podepsal smlouvu na rok.

Američan Thomas Bell III je další posilou Nymburka. | Foto: Archiv hráče

Nymburk v létě výrazně sáhl do kádru. Místo Jimmyho Boeheima přichází na pozici vyššího křídla Bell, který k výšce přidává výrazné skokanské schopnosti, atletičnost a především dobrou obranu a týmového ducha.

„Thomas ztělesňuje neúnavný přístup, který u našich hráčů hledáme. Jeho atletičnost, dynamika a zapálení na mě udělaly dojem. Sledoval jsem ho už během jeho působení v britské lize, a když se teď otevřela možnost ho podepsat, neměl jsem žádné pochybnosti,“ řekl nový trenér Nymburka Francesco Tabellini.

Bell pochází z East St. Louis. Do velkého basketbalu se dostal na univerzitě North Texas, kde se vypracoval v nejvýraznější osobnosti historie týmu Mean Green. V první sezoně ještě začínal z lavičky, přesto byl s průměrem 5,8 doskoků nejlepším doskakovačem týmu. V sezoně 2020/21 dokonce dovedl Mean Green až na závěrečný turnaj NCAA, kde byl klíčovou postavou při historické výhře v prvním kole nad Purdue.

O rok později byl kapitánem týmu, který opět vyhrál svou konferenci. Bell byl vybrán do druhé nejlepší pětky konference a do nejlepší obranné pětky, když měl průměry 12,5 bodů a 7,1 doskoků a 2,7 asistence na zápas. Jako první hráč v historii školy získal hned tři konferenční tituly.

Loni v létě pak zamířil na první profesionální angažmá do Británie, kde oblékl dres Bristolu. Za něj dříve hrál i Eric Lockett, který byl hvězdou Nymburka v minulé sezoně. Bell patřil s průměry 13,8 bodů, 5,8 doskoků a 2,1 asistence k hlavním postavám Bristolu, který v semifinále soutěže těsně podlehl Leicesteru a prožil tak nejlepší sezonu ve své historii.

„Je to univerzální hráč, který k výhrám pomáhá mnoha způsoby. Hlavní je ale jeho týmové myšlení. Udělá vše pro to, aby tým byl úspěšný,“ řekl trenér Bristolu Andreas Kapoulas.

„Zajímá ho jen tým. Neřeší individuální úspěchy, ale chce pomoci týmu. K tomu je velmi soutěživý, houževnatý a extrémně tvrdý. A také se nebojí velkých okamžiků,“ chválil svého bývalého svěřence trenér North Texasu Grant McCasland.

Bell je pro Nymburk třetí posilou a první, která přichází mimo českou ligu. Dosud podepsal Spencera Svejcara z Ústí nad Labem a Sukhmaila Mathona z Ostravy.

(David Šváb)

