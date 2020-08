Cyklistický závod pro veřejnost, umožňující amatérským cyklistům závodit díky reálným kulisám velkého závodu ve stylu šampionů Tour de France, si postupně buduje tradici. Na příští rok je naplánováno 22 akcí po celém světě. "Ten projekt existuje už přes deset let a já jsem hrozně rád, že se nám podařilo pro Česko tuto akci vybojovat," uvedl na tiskové konferenci v Praze předseda představenstva agentury Sport Invest David Trávníček, statutární ředitel pořádající agentury Petr Čech Sport.

"Tour de France logicky pečuje o svůj brand a velmi pečlivě si tak vybírá partnery pro spolupráci. Minimálně rok jsme jednali, mnoho dalších let předtím jsme o tom přemýšleli. Jde tam o jednotky milionů korun, které musíte garantovat, aniž byste měli jediného partnera. Je za námi však několikaletá práce a nabírání zkušeností," doplnil Trávníček.

Do závodu dost možná zasáhnou také dva ambasadoři projektu z řad předních českých sportovců - silniční profesionál Zdeněk Štybar a rychlobruslařská hvězda Martina Sáblíková, která má ale rovněž bohaté zkušenosti z cyklistiky a na kontě i 14 českých cyklistických titulů. Ještě v roce 2016 se trojnásobné olympijské vítězce v rychlobruslení podařilo dovršit čtvrtým rokem za sebou vítězný double.

"Tour je paletou nepřeberných emocí, je jich tam strašně moc. První týden je člověk natěšený, pak už po tom týdnu moc ne. Po čtrnácti dnech už toho máte plné zuby a těšíte se do Paříže. A pak se v cíli těšíte, až si dáte pivo," prohlásil s úsměvem Štybar, který jel Tour dosud dvakrát.

"Při prvním startu se mi podařilo vyhrát etapu. Současně Tony Martin spadnul v posledním kilometru. Mám doma jeho žlutý trikot, v němž jel. Věnoval mi ho. Užíval jsem si vítězství, současně kamarád odstoupil z Tour, protože se zranil. Ty emoce byly hodně zvláštní," připomněl Štybar. "Při druhém startu jsem si prožil neuvěřitelnou Tour Marcela Kittela. Zase neuvěřitelné emoce. Pak odstoupil, když měl zelený trikot," dodal Štybar.

"Vůbec jsem neváhal, abych se stal součástí tohoto projektu. Přijde mi úžasné, pokud lidé v Česku dostanou šanci prožít si atmosféru Tour de France. Je to skvělá příležitost. Sám budu program na rok 2021 teprve tvořit a netuším, jak to bude vypadat, ale tuto akci budu mít v diáři i v hlavě. A když to jen trochu půjde, moc rád se zúčastním," ujistil Štybar.

"Neváhala jsem ani sekundu, když jsem byla oslovena s nabídkou spojit se s tímto projektem. Cyklistika je mou druhou srdeční záležitostí, takže nebylo ani nad čím váhat. Bude to pro všechny neuvěřitelný zážitek. A já budu na 99 procent u toho a pojedu. Jedno procento nechávám proto, kdyby se náhodou něco stalo, ale jinak si to vážně nechci nechat ujít. Tour de France je pro mě něco jedinečného a upřímně říkám, že závidím Zdeňkovi, že ji mohl jet," prohlásila Sáblíková.

Zájemci o start mohou usilovat o místo v závodě od pondělních 9:00, kdy se otevřou brány všem cyklistickým fanouškům na webu ticketportal.cz. Čeká je i přípravný kemp. Vítěz získá žlutý dres, jen si ho nebude moci obléct přímo na vyhlášení, jako to dělají jezdci na Tour. Ve hře budou také puntíkatý či zelený dres.

"Celkem ve všech plánovaných závodech očekáváme účast tří až pěti tisíc účastníků. V těchto mezích se to pohybuje i ve světě a já myslím, že to dokážeme naplnit podobně," uvedl Přemysl Novák, šéf organizačního týmu z agentury Petr Čech Sport.

První vlna startovného nabízí krátkou trasu (90 km) za 1690 korun, náročnější delší (130 km) pak za 1990 korun. Poté, co bude vyprodáno alespoň tisíc míst, se ceny zvýší na 2090 a 2490 korun.