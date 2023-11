Kolínští basketbalisté v posledním kole NBL porazili na domácí palubovce ambiciózní Ústí nad Labem, to bylo ale na dlouhou dobu poslední utkání před svými fanoušky. Nyní je čeká série venkovních duelů. A tuto sérii zahájí utkáním 4. kola ALPE ADRIA CUPu v hlavním městě Slovinska, Lublani.

Z basketbalového utkání Kooperativa NBL Kolín - Ústí nad Labem (112:108 po prodl.) | Foto: Tereza Bukačová

Zde sídlí basketbalový klub KK Ilirija. Úvodní rozskok proběhne ve středu ve 20 hodin. v hale Dvorana Jezica.

Slovinský klub byl založen v roce 1957 a za své barvy si zvolil černou a bílou. Celkem rychle se zařadil mezi domácí elitu. Již po čtyřech letech vybojoval postup do nejvyšší slovinské soutěže. V ní pak pětkrát vybojoval titul. Ale poslední úspěch je již hodně vousatý (1982).

Je nutno podotknout, že v rámci bývalé Jugoslávie se ovšem jednalo o druhou až třetí nejvyšší soutěž. Po rozpadu balkánské basketbalové velmoci se zrodila samostatná slovinská nejvyšší soutěž.

Klub KK Ilirija v ní ovšem neměl předplacené místo. V novodobé historii se tento tým ocitl až ve čtvrté nejvyšší soutěži (2015), ale postupně se mu podařilo proklestit si cestu zpět do Liga Nova KBM. A v posledních dvou letech se vždy probojoval do play-off. Na víc než čtvrtfinále to zatím nestačilo.

Klub si však velmi zakládá na kvalitní práci s mládeží a postupné kroky A týmu jsou toho důkazem. Trenér Stipe Modrič dává klubovým odchovancům hodně příležitostí, ale tým je celkem vyváženě složený. Nechybí střední generace, ani hráči s velkými zkušenostmi.

Výhodou KK Ilirija je vyrovnanost jejich borců, když v každém zápase dokáže zazářit někdo jiný. Pro soupeře je to velmi nečitelné. V aktuálním ročníku má tým na kontě sedm zápasů s bilancí čtyř výher a tří porážek. Ale pozor, poslední tři duely vyhrál.

Do AAC mužstvo KK Ilirija nakouklo o rok dříve než Kolín a jeho maximem je jedna čtvrtfinálová účast. Stopku v postupu dál mu v sezoně 2021/22 vystavil BK JIP Pardubice.

Začátek letošního ročníku asi nebyl podle jejich představ. Ve Vídni i Olomouci prohráli a teprve v minulém kole využili výhodu domácího prostředí a porazili mužstvo KK Dubrava.

Medvědy čeká velmi těžký soupeř.

(Michal Vlček)

