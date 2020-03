„Je to nepříjemné, ale překážky jsou pro mě výzvy. Takže když jsem doma, zapojím kreativitu a najednou je tu velké množství skvělých cvičení na posilování na malém prostoru. Přiznám se, že protahování zanedbávám. Ven chodím běhat a jezdit na kole. V mém bydlišti jsou nádherné lesy a příroda, která dodává energii,“ říká opora LTC Kolín.

Jak vnímáte situaci okolo koronaviru?

Situaci vnímám s nadhledem. Přečetl jsem si hodně odborných článků a mám na to svůj pohled. Na druhou stranu je v pořádku, že se udělala opatření, ale některá mi přišla nelogická.

Co říkáte na práci vlády?

Zajisté pochybila. Situaci sleduji od začátku a nelze omluvit takové podcenění. Měla dostatek času se na všechno připravit. Byla mnohokrát dotázána, zda máme v zásobě odpovídající bezpečnostní materiál. V této situaci koukám na doktory jako hrdiny. Nyní si vláda počíná již lépe.

Máte ve svém okolí někoho, kdo se touto nemocí nakazil?

Vůbec. Vypadá to, že máme skvělou imunitu.

Současný stav není zrovna ideální na psychiku. Co děláte pro to, abyste se udržoval v mentální kondici?

Mám ideální příležitost dodržovat spánkový a stravovací režim, do toho se snažím vzdělávat. Sleduji velké i malé zápasy a dělám si rozbory. Dále mám syna, kterému teď bude pět let a už druhým rokem chodí v Kolíně na hokej. Teď už ho strašně moc baví, a když jsem řekl, že se led rozpustil, protože je konec tréninků na ledě, rozbrečel se. Za pět minut už jsme trénovali s hokejkou. Takže se určitě nenudím. Na druhou stranu, už bych rád běhal po tenisovém kurtu a rozdával zkušenosti, nebo kanáry (smích). Snad to už nebude dlouhé. Je potřeba začít dělat venkovní kurty.

V kolínském klubu děláte i trenéra mládeže. Jak moc náročné je udržet děti na dálku při tenise?

Není to náročné, naopak, je to jednoduché. Děti, které ke mně chodí na tenis, jsou, dá se říct, děti vybrané a mají dobré předpoklady se tenis výborně naučit. Vytvořila se tam taková tenisová rodina, takže vím, že se jim teď po tenise hodně stýská.

Rozdal jste jim například individuální plán, jak se udržovat ve formě?

Nerozdal, zaprvé se to seběhlo moc rychle z hodiny na hodinu a zadruhé většina dětí už zná za tu dobu ode mě takových cvičení, že si na ně určitě v dlouhé chvíli vzpomenou.

Co například dělají?

Předpokládám, že si spíš zkoušejí údery naprázdno – stínování. Ti cílevědomější dělají koordinační cvičení a starty.

V dnešní době není problém používat aplikaci na kontrolu zadaných úkolů. Používáte ji?

Nepoužívám. Oni sami musí vědět, čeho chtějí dosáhnout.

Nedávno pořadatelé Roland Garros ohlásili, že slavný turnaj přesouvají na přelom září a října. Myslíte si, že je vůbec možné, aby se turnaj přesunul na tento termín?

Každá sportovní akce, ať je to fotbal, basketbal, tenis, hokej, baseball a další se hraje především pro diváky. Diváci chtějí vidět ty nejlepší zápasy, hvězdy, ikony. Pořadatelé French Open nenaštvali pouze mě, ale celý sportovní svět. Můj názor je, že měli svolat asociaci hráčů a na ní dojít k nejlepšímu termínu pro odehrání Roland Garros. Oni si to vzali po svém, že grandslamu dá přeci každý přednost. Najednou se ve špatné pozici vyskytl turnaj v Acapulcu a Laver Cup. Přijde mi nesportovní a je to vidět, že i tenis už není sport gentlemanů ve funkcionářských pozicích. Je to i taková předzvěst, že týmová soutěž Davis cup je v ohrožení. ATP Cup a Laver Cup jsou nyní mnohem prestižnější.

Pařížský grandslam by se hrál týden po US Open. Bylo by docela zajímavé vidět hrát hráče téměř bez přípravy na antuce. Byl by podle vás Nadal díky tomu největším favoritem na zisk titulu?

Nadal je nejlepším hráčem v historii na antukovém povrchu, navíc se cítí na centrkurtu být neporazitelný. Určitě bude zase největším favoritem. Takový hráč potřebuje maximálně tři tréninky na antuce a poté se každým zápasem bude zlepšovat a jeho nejlepší tenis uvidíme opět ve finále.