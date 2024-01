Sice oslabení, ale s odhodláním uspět, odjeli kolínští volejbalisté k dalšímu veledůležitému utkání první ligy na palubovku Plzně. Tam nedali domácím žádnou šanci a přesvědčivě zvítězili. Úprk ze dna tabulky vyšel na výbornou.

Z volejbalového utkání první ligy mužů Kolín - Lvi Praha (3:1) | Foto: Michal Bílek

Plzeň - Volejbal Kolín 0:3

V posledním utkání druhé části první ligy kluci zavítal Kolín do Plzně. A to k důležitému zápasu, který měl napovědět, v jaké pozici nastoupí Kolín do bojů o udržení. Stručně řečeno: Kolín potřeboval vyhrát za tři body, aby odskočil od dna tabulky. Jenže na západ Čech odjel oslabený takřka o všechny blokaře, takže na bloku musel zaskakovat smečař Ječmínek. Domácím přesto nedali šanci.

„Byl to výborný výkon, hlavně od smečařů Tichého a Čermáka,” pochválil svěřence trenér kolínského mužstva Miroslav Šotola.

Kolín teď čeká dalších deset zápasů navazující části o udržení.

Kolín: Hoang, Khorolenko, Ječmínek, Červinka, Tichý, Čermák, Kubrycht.