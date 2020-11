5+2 aneb znáš kolínské Medvědy? Zapojte se do vědomostního kvízu o ceny

/VIDEO/ Ve třetím kole vědomostního kvízu „5+2 aneb znáš kolínské Medvědy?“ pokládá otázky basketbalista David Machač. Znáte správné odpovědi? Tak neváhejte a zašlete je na e-mail: 80@bckolin.cz a zapojte se do soutěže o ceny věnované BC Kolín. Čas máte do neděle 1. listopadu do 22 hodin.

Kolínský basketbalista David Machač ve vědomostním kvízu 5+2 aneb znáš kolínské Medvědy? | Foto: BC Kolín

Vědomostní kvíz má celkem šest kol. Pokud nezmeškáte ani jedno, zvyšíte tak svou šanci na výhru. A na co se výherci mohou těšit? 1. místo - podepsaný dres Adama Číže s věnováním

2. místo - míč Molten vel. 7 podepsaný všemi hráči „A“ týmu

3. místo - míč Molten vel. 1 podepsaný všemi hráči „A“ týmu

4. místo - půllitr k výročí 80 let založení BC Kolín

5. místo - upomínkové předměty BC Kolín Otázky 3. kola a správné odpovědi z minulého kola: Zdroj: Youtube Kolínští cyklisté na světových a evropských kolbištích zářili Přečíst článek ›

Autor: Redakce