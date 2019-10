Podél tatecké silnice až k hranici pečeckého katastru se budou dosazovat stromy. Mělo by to být 10 švestek a 50 hrušní.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

Navíc se bude sázet také na katastru Dobřichova, a to 40 jabloní podél cesty od kolejí a Výrovky k ratenické cyklostezce. Stejně jako vloni bude znovu záležet na tom, zda se najde v Pečkách dostatek lidí, kteří budou ochotni se do tohoto projektu zapojit. Sázení je naplánované na 9. listopadu. Na silnici Pečky - Tatce se bude sázet od 10 do 12 hodin, na polní cestě od kolejí k ratenické cyklostezce odpoledne od 14 hodin.