Kouřimský večer kouzelných světýlek je na programu 26. října. V 18 hodin u muzea je sraz na společnou cestu městem se světýlky, která bude ukončená ve skále.

Dlabání dýní. Ilustrační foto | Foto: Deník / Lucie Kotrbová

Připravená je soutěž ve vyřezávaných dýních, strašidelný domeček se strašidly, podzimní lahůdky, dýňové pochoutky. Dýně na vyřezávání je možné si zdarma vyzvednout od středy 23. října od 12 hodin u podatelny na radnici. Vyřezané dýně do soutěže se pak předávají do pátku 25. října do 13 hodin na podatelně nebo do 16 hodin v infocentru. V sobotu 26. října můžete dýně přinést mezi 13. a 16. hodinou přímo do skály.