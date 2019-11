KDY: od 19.11.

KDE: Veigertovský dům, Červinkovský dům, Kolín

Výstava se zabývá podporou bytové kultury za socialistického Československa, konkrétně od 50. let do konce 80. let 20. století. Prezentován bude vývoj interiéru a obory designu jako nábytek, keramika, sklo, textil ale i spotřebiče do domácnosti a další.