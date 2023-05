Odborníci zjistili, že určité vůně mýdel mohou více přitahovat či naopak odpuzovat komáry. Kokosová mýdla podle odborníků fungují jako přirozený odpuzující prostředek, květinové vůně zase komáry přitahují.

Komáři se řadí mezi ty nejnebezpečnější zvířata na světě | Foto: Shutterstock

Mytí mýdlem se může zdát jako účinná strategie proti komárům. Běžně by si totiž možná člověk řekl, že komáři nebudou útočit, pokud necítí přirozený pach člověka. Opak je však pravdou. Experti v nové studii zjistili, že určité typy mýdla mohou komáry naopak ještě více přitahovat.

Konec záhady. Vědci už tuší, proč na někoho komáří útočí mnohem víc než na druhé

Do nové studie publikované v časopise iScience byli zapojeni čtyři dobrovolníci. Na rukách měli nylonové rukávy, přičemž jednu ruku měli neumytou a druhá byla umytá pomocí čtyř známých značek mýdla. Výzkumníci pak pozorovali, na které látky samičky komárů tropických (Aedes aegypti) sedají častěji.

Kokosová vůně odpuzuje

Výzkumníci z Virginia Polytechnic Institute a State University zjistili, že komáři upřednostňují vůni dobrovolníků, kteří se myli třemi ze čtyř testovaných populárních značek mýdla. A to dokonce i před rukávy na neumyté ruce.

Konkrétně se ukázalo, že mýdla Dove, Dial a Simple Truth komáry spíše přitahovaly, vůně Native je zase odpuzovala. Repelentní účinek mýdla Native podle vědců může souviset s jeho kokosovou vůní. Už totiž existují důkazy o tom, že kokosové oleje jsou pro komáry přirozeným odpuzovadlem.

Možné vysvětlení může podle vědců pramenit z faktu, že když se komáři zrovna neživí krví, doplňují svůj příjem cukrů rostlinnými nektary. „Skutečnost, že přebíráme tyto květinové a ovocné vůně a dáváme je na tělo, znamená, že nyní tentýž předmět voní jako květina a zároveň jako člověk,“ citoval list The Guardian vědce, který vedl práci, Clémenta Vinaugera. Komáři podle něj zažívají stejné pocity jako by lidé pocítili vůni snoubící kávu a muffiny. Toto zjištění by podle vědců mohlo odpovědět na otázku, proč jsou někteří lidé pro tento hmyz přitažlivější než jiní.

Imunolog: Klíšťata přitahuje barevné oblečení. Pivo a vitamín D vás neochrání

Výzkumníci zároveň ve studii identifikovali čtyři chemikálie spojené s přitažlivostí pro komáry a tři spojené s odpuzováním, včetně zmiňované kokosové vůně a květinové sloučeniny používané k léčbě svrabů a vší. „Pokud bych chtěl snížit výskyt komárů, vybral bych si mýdlo s kokosovou vůni,“ poznamenal Vinauger. Experti ale zároveň upozorňují na to, že zatím není žádné mýdlo tak účinné, jako opravdový repelent proti komárům.

Každý voní jinak. I po umytí mýdlem

Odborníci též zdůraznili, že výsledky se měnily od člověka ke člověku. To může souviset s interakcí mezi mýdlem a jedinečným pachovým profilem každého jednotlivce. „Je pozoruhodné, že tentýž člověk, který je pro komáry extrémně přitažlivý, když je nemytý, se může s jedním mýdlem stát pro komáry ještě přitažlivějším a s jiným mýdlem se pak pro ně stane odpudivým,“ uvedl vědec.

Vědci přitom uvedli, že každý člověk voní jinak i po nanesení mýdla. „Souvisí to s faktory, jako je fyziologický stav, životní styl, strava a místa, která člověk často navštěvuje,“ citoval portál StudyFinds spoluautorku a bioložku Chloé Lahondère.

Zdroj: Youtube

Dle odborníků by tato zjištění mohla pomoct hlavně při vývoji chemických směsí, které komáry buď odpuzují, nebo lákají. Obecně by také mohla přispět k vývoji lepších repelentů, pastí a dalších odpuzujících prostředků. Vinauger by chtěl zároveň výzkum rozšířit i na dobu trvání odpuzujícího či přitažlivého efektu. „Když se například ráno osprchujete, ovlivní to večer ještě přitažlivost pro komáry?“ nastínil další směr výzkumu vědec.

Vysoce nebezpeční přenašeči nemocí

Komár tropický je původem z Afriky. I když se vyskytuje hlavně v subtropických a tropických oblastech, existují důkazy o tom, že se skrze leteckou dopravu rozšířil i do Evropy. Je přenašečem nejrůznějších nemocí, včetně horečky dengue, nemoci chikungunya, žluté zimnice a viru zika.

Obecně se pak komáři kvůli své schopnosti přenášet vážné nemoci často řadí mezi nejnebezpečnější zvířata na světě. Jen samičky komárů rodu anofeles mají ročně na svědomí více než 600 tisíc lidských životů.