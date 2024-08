/FOTO/ Dramatické okamžiky zažili v sobotu dopoledne profesionální hasiči z Kolína, kteří se zasloužili o záchranu středně velkého psa. Zvíře se dostalo do uzavřené zahrady kolínského zámku a propadlo ztrouchnivělým poklopem do starého sklepení.

Operační středisko vyslalo na základě oznámení profesionální jednotku z centrální hasičské stanice Kolín s velitelem čety.

„Hasiči museli nejdříve odstranit zbytky poklopu, aby mohli do šachty spustit nastavovací žebřík. Po něm pak slezli k uvězněnému psovi, kterého zajistili lanovou technikou a následně z osmimetrové hloubky vynesli na povrch. Nezraněné zvíře předali majitelce. Před návratem na stanici ještě přivolali městskou policii, která by se měla postarat o zajištění otvoru do sklepení,“ sdělil mluvčí středočeských hasičů Ladislav Holomčík.