K první nehodě došlo v Želivského ulici, kde muž při couvání s vozidlem Škoda Octavia narazil do zaparkovaného Volkswagenu Polo. „Tři minuty po této nehodě hodlal na křižovatce Jateční ulice s Polepskou odbočit vpravo, nezvládl však řízení, přejel do protisměru, narazil do obrubníku a poté nedal přednost vozidlu Volkswagen Touareg,“ popsala divokou jízdu policejní mluvčí Michaela Richterová s tím, že stejně jako v prvním případě řidič nezastavil, vycouval do křižovatky a pokračoval dále v jízdě. A záhy došlo ke střetu s dalším autem na kruhovém objezdu, kde nedodržel bezpečnou vzdálenost za vozem Hyundai a narazil do něj. Poté už jeho řádění zastavila policie.

Celková škoda na poškozených vozidlech přesáhla 40 tisíc korun.

Následky alkoholu za volantem

Alkohol významně ovlivňuje vnímání – je narušena schopnost koordinace, rovnováhy, odhadu vzdálenosti, člověk reaguje se zpožděním a navíc neadekvátně. Mimo to se účinkem alkoholu zmenšuje zorné pole, což má za následek tzv. tunelové vidění. Alkohol odbourává zábrany, a tak se z tichých, plachých lidí stávají bouřliváci. A z opatrných řidičů závodníci. To všechno může mít naprosto fatální následky. Zároveň na silnici nikdy nejsme sami. Je třeba brát v úvahu další účastníky provozu, a tak trochu předvídat jejich chování, počítat s dalšími automobily, motorkáři, cyklisty, chodci nebo zvířaty. Opatrné předvídání není zrovna disciplína, kde by opilí lidé excelovali.



Co hrozí za „řízení pod vlivem“?

Kromě toho, že riskujeme haváriiči nehodu, za kterou opilý řidič nese zodpovědnost i v případě, že nehodu zavinil někdo jiný, riskujeme také „papíry“. Z hlediska zákona je důležité, zda je řidič vlivem návykové látky ve stavu, který vylučuje způsobilost bezpečně řídit motorové vozidlo. Hranice, kdy obviněný již není způsobilý bezpečně řídit motorové vozidlo, je u každého jiná, na základě lékařských posudků je však prokázáno, že nikdo není schopen bezpečně řídit motorové vozidlo, pokud hladina alkoholu v jeho krvi přesahuje 1 promile. Proto je 1 promile hranice pro trestný čin. Pokud je hladina alkoholu nižší, věc je řešena příslušným městským úřadem jako přestupek.



• Řízení pod vlivem alkoholu (do 0,3 promile) - do 0,3 promile jde o přestupek, pokuta 2.500 – 20.000 Kč, 0 bodů, zákaz řízení na 6 měsíců až jeden rok

• Řízení pod vlivem alkoholu (nad 0,3 promile) – 0,3 - 1 promile – (pravděpodobně) přestupek, pokuta do 2.500 – 20.000 Kč, 7 trestných bodů v rámci bodového systému, zákaz řízení na 6 měsíců až rok

• Ohrožení pod vlivem návykové látky (nad 1,0 promile) - více než 1 promile – trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky, podmíněný či nepodmíněný trest až 1 rok vězení (3 roky vězení způsobí-li jinému ublížení na zdraví nebo větší škodu na cizím majetku nebo jiný závažný následek), 7 trestných bodů, 25.000 – 50.000 Kč pokuta, zákaz řízení na 1 - 2 roky.

• Odmítnutí dechové zkoušky - odmítnutí dechové zkoušky – 7 trestných bodů, 25.000 - 50.000 Kč pokuta, zákaz řízení na 1 - 2 roky.



Zrádný zbytkový alkohol

Zatímco přímo po skleničce jde řídit jen málokdo, ráno po večírku usedne za volant spousta lidí a ani si neuvědomí, že mohou být pro sebe i okolí nebezpečím. Pro policii je to přitom alkohol jako alkohol. Nerozlišuje mezi zbytkovým a „čerstvým“. Pro takzvaný zbytkový alkohol je charakteristické omezené vnímání. Řidič snadno něco přehlédne, je v útlumu, má opožděné reakce. Může mít i hladinu dosahující až jednoho promile, a přitom si myslet, že už je v pořádku.

Už při nikterak výjimečné situaci, kdy si dá pětasedmdesátikilový muž mezi osmou večerní a půlnocí čtyři piva a panáka, může ještě ráno při cestě do práce nadýchat 0,26 promile. A přijít tak o řidičák až na půl roku.



Jízda s opilým řidičem? Nikdy!

Nikdy nesedejte do auta k člověku, který pil. Alkohol negativně ovlivňuje schopnost posoudit rychlost, vzdálenost ve vztahu k okolí, zhoršuje schopnost rozeznat pohybující se světla, způsobuje tzv. tunelové vidění (tj. zmenšuje zorné pole) a zhoršené vnímání barev.

Snad každý se někdy dostane do situace, kdy mu někdo nabídne svezení autem, přičemž řidič před jízdou pil, nebo má v sobě jiné omamné látky. Někdy je těžké říct ne, ale tady jde o život. O váš život. Pravděpodobnost nehody je u řidiče, který pil, mnohem vyšší!

• od 0,3 do 0,9 promile - 7x vyšší

• od 1,0 do 1,4 promile - 31x vyšší

• nad 1,5 promile - 128x vyšší



Michaela Richterová, policejní mluvčí