/FOTOGALERIE, VIDEO/ O totální škodě nákladního vozidla v hodnotě dvou milionů korun se před deseti lety hovořilo v případě dopravní nehody na výjezdu z Olešky směrem na Zásmuky. Třicetiletý řidič, který podle tachografu jel předpisově, najel v zatáčce na obrubník a cisternu položil na bok. Utrpěl lehké zranění.

Postavení havarované cisterny zpět na kola | Video: DENÍK/Jana Martinková

Z auta začaly po nárazu unikat provozní kapaliny, ale i obsah cisterny. Ten si to namířil přímo do nedalekého svodu dešťové kanalizace napojeného na potok. Hasiči mu však do cesty postavili 'hráz' ze sorbentu.