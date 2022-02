„Od včerejší sedmé hodiny do dnešních sedmi hodin hasiči ve Středočeském kraji evidují v důsledku silného větru celkem 92 událostí,“ konstatovala na twitteru. S dodatkem, že výstraha Českého hydrometeorologického ústavu před velmi silným větrem, která hovoří o vysokém stupni nebezpečí, platí pro kraj do 11 hodin.

Ještě příznivější zprávy tlumočila Pecková od energetiků, stejně jako od pracovníků povodí. ČEZ Distribuce nehlásila ve středních Čechách závažnější výpadky v dodávkách elektřiny, které by byly spojeny se zvýšenou poruchovostí. A také povodňová situace je na území kraje klidná: bez stupňů povodňové aktivity.

V dopravě se zřejmě nejvýraznější problémy objevily v pondělí po ránu na Benešovsku. Čtvrt hodiny před osmou hodinou se zastavily vlaky mezi Benešovem a Čerčany poté, co do kolejiště spadly stromy a došlo i k poruše zabezpečovacího zařízení. Jako náhradní doprava byly využity odkloněné autobusové linky číslo 337 (jejíž spoje na cestě do Prahy nabíraly kvůli odklonu citelnější zpoždění) a 401. Po deváté hodině se na dvoukolejné trati podařilo obnovit provoz vlaků alespoň po jedné koleji. Ani to se neobešlo bez výraznějšího zpoždění; odklon autobusů ale bylo možno ukončit.