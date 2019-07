Projížděl mírně pravotočivou zatáčkou. Z nějakého důvodu přejel do protisměru, kde narazil do protijedoucího automobilu Škoda Octavia. Nezastavil; jel ale dál. A policisté o něm pátrají. Takový případ se stal před několika týdny u Olbramovic na Benešovsku. Případů, kdy se řidič ale neobtěžuje po nehodě zastavit, je ale více.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Milan Holakovský

Rozhodně to není veselé čtení, realita je ovšem taková. Přibližně od každé šesté nehody viník ujede; navzdory tvrdým postihům. Vyplývá to ze statistiky za rok 2018, kterou zpracovalo Centrum dopravního výzkumu. Ta ukazuje, že v loňském roce ujeli viníci od 17 872 nehod v celé České republice, to znamená více jak 17 procent.