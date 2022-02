Tragédie se stala již 17. prosince v Praze, na Kunratické spojce nedaleko rybníka Šeberák – vlastně k ní ale mohlo dojít kdykoli a kdekoli. Do vozovky mimo přechod vstoupil přímo před přijíždějící auto chodec v tmavém oblečení bez reflexních prvků (ve městě není jejich používání povinné), na jehož přítomnost neměl řidič šanci reagovat.

„Nebyl vidět – a řidič opravdu věštit neumí. Zastavit na místě během necelé vteřiny opravdu nejde. Chodec zemřel,“ konstatovala policie. Už nerozebírá to, že díky přítomnosti kamery ve vozidle, která zachytila to, co mohl vidět těsně před tím, než se ozvala rána ohlašující smrt, měl řidič do jisté míry „štěstí“: potvrdila se jeho slova, že nemohl udělat nic, aby tragédii zabránil – a za viníka nehody policisté označili zesnulého chodce. „Osádce vozu se bude ten okamžik v hlavě ,přehrávat´ ještě dlouho,“ podotýká policejní prezidium.

„Co dodat? Buďme vidět. Přecházejme tam, kde máme. Přežijeme!“ konstatuje policie na facebooku. Právě tohle poselství je důvodem, proč se kratičké video, na kterém vlastně „není vidět skoro nic“, rozhodla s dvouměsíčním odstupem zveřejnit.

„Mimo přechod, bez reflexních prvků a v tmavém oblečení – to je jako by tím dotyčný říkal ,zkus mě najít a když to nezvládneš, budeš mít na co vzpomínat´,“ reagoval na zveřejněné video uživatel Lukáš Brümer. Má jasné doporučení: chodcům, kteří podobou situaci přežijí, by dával pokutu alespoň 20 tisíc korun, když si nekoupili za dvacku reflexní pásku. „Ať je to pořádně bolí finančně,“ konstatoval.

„Není nic jednoduššího než použít aspoň svítilnu, kterou má dneska každý mobil; i tak málo stačí k tomu aby se tohle nestalo,“ radí. Uživatel Li Bor nabízí zase řešení v ceně 45 Kč: „Jedna výstražná vesta… Navíc, jak píše kolega pode mnou: kousek od přechodu.“

Kamery z pohledu řidičů v této souvislosti chválí Zdeňka Sluslu: „Nejlepší jsou ti, co čumí do mobilu a přechází silnici bez rozhlédnutí, ani nejdou po přechodu…“