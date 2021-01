/FOTOGALERIE, VIDEO/ Pomníčky, křížky a další připomínky tragických nehod lemují české vozovky už od sametové revoluce. Několik jsme jich na Kolínsku navštívili s redakčním objektivem.

Pietní místo u Chotouchova, kde na jaře roku 2013 tragicky zemřel Petr Adamec. | Video: DENÍK/Michal Bílek

Velký ocelový kříž u odbočky na obec Hřiby na silnici I/12 označuje tragickou nehodu z roku listopadu 2001. Tehdy šestadvacetiletý Jaroslav Čeřovský zemřel poté, co byl po nárazu jiného vozidla odhozen do protisměru přímo do dráhy protijedoucí dodávky. Přítelkyně, která jela ve voze s ním, přežila s těžkým zraněním.