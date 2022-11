Nehoda byla nahlášena pět minut po půl sedmé večer a na místo vyrazily profesionální jednotky hasičů z Kutné Hory a Kolína. K nehodě přijížděli s informací, že budou muset posádky havarovaných aut vyprošťovat. „Tato informace se nakonec nepotvrdila. Po tom, co hasiči dostali účastníky nehody z automobilů ven, předali je záchranářům, přičemž spolupracovali na ošetření a při transportu do vrtulníku,“ sdělil mluvčí středočeských hasičů Tomáš Bakalář.

Na hlavním tahu se srazila dvě auta, záchranná služba jela zrovna okolo

Na místě zasahovaly dvě jednotky záchranářů z Kolína a Kutné Hory. Zdravotníci ošetřili tři lidi, jednu ženu a dva muže. „Žena utrpěla pohmoždění hrudníku, vymknuté rameno a povrchové zranění hlavy. Lékař jí musel zajistit dýchací cesty. Poté ji vrtulník transportoval do Ústřední vojenské nemocnice v Praze. U dvou mužů bylo podezření na otřes mozku. Jednoho sanitka převezla do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a druhý muž byl transportován do kolínské nemocnice,“ upřesnila mluvčí středočeské záchranky Monika Nováková.

Vozy se srazily na silnici číslo I/38 na 89. kilometru z Kolína na Kutnou Horu. Ke střetu mělo dojít tak, že měl řidič, ročník narození 1999, se svým osobním automobilem značky Volkswagen Passat z nezjištěných důvodů vjet do protisměru, kde se čelně srazil s posádkou jedoucí ve Škodě Yeti. „Tento automobil řídil muž, ročník narození 1959, s nímž cestovala žena, která měla být v ohrožení života,“ doplnila mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.

Oběma řidičům vyšla negativní dechová zkouška a přesná příčina nehody je momentálně předmětem šetření.

Policie informovala, že ve 21:30 byl provoz obnoven v jednom směru na Kolín. Doprava byla řízená kyvadlově.