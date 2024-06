Josef Rod dnes 08:03

Provoz na hlavním železničním koridoru v Pardubicích stojí po noční srážce vlaků, a to nejspíše až do odpoledních hodin. Ve středu ve 22:45 se ve stanici srazil mezinárodní expres RegioJetu mířící z Prahy do ukrajinského Čopu s nákladním vlakem společnosti ČD Cargo. Čtyři lidé zahynuli, zhruba dvacet dalších bylo zraněno. Vlaková doprava je zastavena a lidé směřující do Prahy či na Kolín využívají náhradní dopravu.