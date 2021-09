V autě, které do druhého narazilo, došlo k těžkému zranění spolujezdce, byl letecky transportován do pražské nemocnice. Komunikace byla ještě kolem poledne uzavřená.

K těžké dopravní nehodě došlo ve středu 22. září dopoledne na silnici I/38 v Nové Vsi. „Jednalo se o střet dvou dodávek, jedna stála v koloně, druhá do ní zezadu narazila,“ popsala policejní mluvčí Michaela Richterová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.