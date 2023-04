Nedaleko Krupé na Kolínsku řešili v sobotu 1. dubna záchranáři krátce po obědě nehodu osobního automobilu, který narazil do stromu.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Jindřich Sýkora

Řidič byl převezen do Oblastní nemocnice Kolín, podle tiskové mluvčí středočeských záchranářů Moniky Novákové však žádná viditelná poranění neměl: „Na místě byl ošetření jeden zraněný muž, stěžoval si na bolest hlavy. Byl převezen na dovyšetření do kolínské nemocnice.“

Na místě zasahovala i jednotka hasičů, jak Kolínskému deníku potvrdil mluvčí středočeských hasičů Jan Sýkora: „Jednalo se o dopravního nehodu jednoho osobního automobilu do stromu. Řidiče jsme předali do péče záchranné služby. My jsme provedli protipožární opatření, únik kapalin tam nebyl.“