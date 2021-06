/VIDEO, FOTOGALERIE/ U obce Bylany u Českého Brodu došlo v sobotu 29. května krátce po poledni k vážné dopravní nehodě. Řidič vozu BMW nehodu nepřežil, další 4 osoby jsou zraněné. Šlo o mladé lidi ve věku 20 až 25 let, jedna dívka byla dokonce nezletilá. Na místě zasahovalo pět posádek rychlé záchranné služby ve spolupráci s leteckou záchrannou službou.

Smrtelná nehoda u Bylan na Kolínsku v sobotu 29. května 2021. | Foto: Deník/Michal Bílek

"Jeden muž byl s těžkým poraněním hlavy transportován do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, nezletilá osoba s lehčími zraněními na dětské oddělení Nemocnice Motol, žena se středně těžkými poraněními byla převezena na chirurgii do Oblastní nemocnice Kolín a žena s mnohočetnými poraněními byla letecky transportována do Ústřední vojenská nemocnice ve Střešovicích. Řidič svým zraněním na místě podlehl," uvedla mluvčí středočeské záchranky Petra Homolová.