/VIDEO, FOTOGALERIE/ Nehoda děsivých rozměrů se v úterý pozdě večer odehrála na Kolínsku. Při srážce vlaků u Českého Brodu – jeden byl osobní s více než stovkou cestujících – zemřel strojvůdce a celkem 35 lidí bylo zraněno.

Srážka nákladního a osobního vlaku u Českého Brodu. | Foto: Drážní inspekce

Osm z nich byly děti, uvedla mluvčí středočeských záchranářů Petra Effenbergerová. Do nemocnic záchranáři podle jejích slov transportovali čtyři pacienty s těžkými zraněními. „Dva z nich letecky,“ konstatovala mluvčí. Zbývajících 31 osob utrpělo poranění lehčího charakteru; především pohmožděniny a poranění nohou. „Po poskytnutí nezbytné péče byly převezeny pozemní cestou do zdravotnických zařízení,“ odkázala na transporty do nemocnic v Praze i v Kolíně a Nymburce; jednoho pacienta přepravila helikoptéra do Českých Budějovic.