/VIDEO, FOTOGALERIE/ Smrt sedmnáctiletého mladíka za volantem luxusního mercedesu ještě stále není vyjasněna. Dopravní nehoda se stala na začátku ledna. Okolnosti případu jsou složité, také proto ho policie zatím neodložila. „Byl přizván soudní znalec z oboru dopravy, ke konci června by měly být kompletní výsledky a kriminalisté pak udělají závěr,“ potvrdila policejní mluvčí Michaela Richterová.

Smrtelná dopravní nehoda na kruhovém objezdu u Ovčár. | Foto: DENÍK/Michal Bílek

K čemu tehdy došlo? Mladistvý, který samozřejmě nevlastnil řidičské oprávnění, jel ve směru od Velkého Oseku na Ovčáry, nezvládl řízení, vyjel mimo silnici, pak do příkopu, pokračoval do náletových dřevin, pak zase do příkopu, odkud bylo auto nakonec vymrštěno na kruhový objezdu.