Na Kolínsku měli hasiči první výjezd už těsně před šestou hodinou ranní, nezastavili se pak prakticky po celý den, vyjížděli především k popadaným stromům. V Kolíně v ulici Politických vězňů řešili uvolněný plech na střeše, který byl nebezpečím pro chodce i projíždějící řidiče.

V Limuzích praskající smrk hrozil pádem na dům, další stromy bylo třeba odstranit v Českém Brodě, Barchovicích, Bošicích, Viticích nebo v Kolíně, kde jeden ze stromů poškodil osobní auto u nákupního centra.

„Ranní cesta do práce byla v tom větru dost nepříjemná. Naštěstí jsem jel už za světla, takže když jsem uslyšel bouchnutí do čelního skla, viděl jsem, že to byl jen malý kousek větve,“ popsal jeden z řidičů.

„Ve městě mezi domy to ještě celkem šlo, ale mezi poli, třeba na rovince od přejezdu u Červených Peček směrem na Polepy člověk za volantem hodně cítil nárazy větru a občas i drobných kamínků do skla,“ dodal.