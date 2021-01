/FOTOGALERIE, VIDEO/ Kriminalisté pokračují ve vyšetřování tragické dopravní nehody, ke které došlo v úterý 5. ledna před šestou hodinou večer na kruhovém objezdu u Ovčár. Sedmnáctiletý řidič těžkou havárii nepřežil, patnáctiletý spolujezdec skončil s vážným zraněním v motolské nemocnici.

Přejít do galerie

Smrtelná dopravní nehoda na kruhovém objezdu u Ovčár. | Video: DENÍK/Michal Bílek

„Mladistvý, který nevlastnil řidičské oprávnění pro žádnou skupinu motorových vozidel, řídil osobní vozidlo Mercedes ve směru od Velkého Oseku na Ovčáry, nezvládl řízení a s vozem sjel v levotočivé zatáčce vpravo mimo komunikaci do silničního příkopu. Poté vozidlo pokračovalo v jízdě příkopem, následně vyjelo do náletových dřevin a pak opět sjelo do silničního příkopu u kruhového objezdu, odkud bylo nakonec vymrštěno na komunikaci kruhového objezdu,“ popsala podrobnosti policejní mluvčí Michaela Richterová.