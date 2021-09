Dotyčný ujel poté, co měl v sobotu odpoledne nehodu v obci Doubek na Praze-východ, informoval policejní mluvčí Zdeněk Chalupa. „K události došlo 11. září přibližně patnáct minut po sedmnácté hodině, upřesnil. Při míjení s protijedoucím Hyundaiem Tuscon dostal smyk, následně narazil do jeho levé boční části,“ uvedl Chalupa.

I když rána to byla obrovská a škody na první pohled viditelné, transporter nezastavil. Řidič hyundaie Deníku upřesnil, že dotyčný pak ujel směrem na Hradešín. „Při předjíždění jiného vozidla ohrozil nás v protisměru a my museli uhnout do škarpy. Přesto do nás narazil bokem a následně ujel,“ přiblížil okolnosti střetu šofér tusconu, který mířil směrem na Babice. Míní, že jen díky jeho manévru (a asi i štěstí) se podařilo zbránit většímu maléru: mohlo jít o čelní náraz.

Dopravní policisté nyní hledají svědky, kteří by mohli říci něco bližšího jak k samotné nehodě, tak případně i k neznámému vozidlu či jeho posádce. „Rovněž by přivítali, pokud by jim řidiči, kteří tímto místem v inkriminovanou dobu projížděli, poskytli záznamy z kamerových záznamových zařízení instalovaných ve vozidlech,“ připomněl Chalupa, že pomoci mohou i motoristé, kteří sami nevědí, že mají cenné poznatky.

„Svědci se mohou přihlásit na telefonních číslech 974 882 456, 974 882 451 nebo 735 785 505, ale i prostřednictvím bezplatné linky tísňového volání 158.