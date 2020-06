Cestou se střetl s protijedoucím peugeotem (třicetiletý řidič utrpěl naštěstí jen lehčí zranění) a smetl na chodníku stojící renault, který těžký kamion obrátil na střechu. V domě, kde se podle místních strefil do kuchyně, naštěstí nikdo nebyl zraněn. Majitel domu však byl uvnitř. Díval se na televizi, když uslyšel ránu. Po ní proletěl domem stín. Muž vyběhl ven a v té vteřině se kamion vřítil do domu.

Kamion zaklíněný několik metrů uvnitř téměř nového rodinného domu musela vytáhnout speciální vyprošťovací technika. Z místa havárie bylo evakuováno třicet osob. Kamion totiž poškodil domovní přípojku plynu. Ten začal unikat a skutečně byl cítit do vzdálenosti několika desítek metrů.

V situaci, kdy by si jiný rval vlasy a plakal nad zpustošeným domem, se jeho majitelé - Milan Theimer a Růžena Staňková – usmívali na sousedy, kteří se snažili pomáhat, a hlavně jeden na druhého. „Jsem ráda, že ho mám živého,“ objala paní Růžena svého přítele se slzami dojetí v očích. „Máme jeden druhého, to je to nejdůležitější. Přežili jsme to. Mě dělily od smrti tři minuty, Milana čtyři a půl metru,“ dodala. „Jde jenom o peníze, a ty jsou nahraditelné. Toho druhého by nám nenahradila žádná kupa peněz,“ souhlasně kýval Milan Theimer.