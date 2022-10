Krátce před polednem měli drážní hasiči přečerpanou zhruba polovinu první ze dvou cisteren. Mluvčí Miloš Němec odhadl, že vše by mohlo být přečerpáno zhruba za pět hodin. Poté se cisterny naplní dusíkem, aby to bylo inertní. A evakuovaní obyvatelé se budou moci vrátit do svých domovů. „Míří sem dva pásové jeřáby, pomocí nichž se budeme snažit cisterny postavit,“ doplnil Miloš Němec.

První z převrácených cisteren v Poříčanech se hasičům podařilo kompletně přečerpat před 15. hodinou. V současné době probíhá zapěňování a příprava na přečerpávání benzenu ze zbývající cisterny. Začalo také rozebírání protihlukových stěn k usnadnění následné manipulace s vagony.

Vlaky u Poříčan už jezdí po dvou kolejích ze tří, doprava se stabilizuje

Před osmou hodinou večer byla přečerpána i druhá cisterna, ukončena evakuace, obyvatelé okolí se mohli vrátit do svých domovů. Jeřáby už jsou oba na místě. „Strojí se, vše se připravuje, začnou odklízecí práce. Všichni děláme všechno pro to, aby zítra mohly vlaky normálně jezdit,“ uvedl Miloš Němec.

Jeden jeřáb už je na místě, druhý do Poříčan míří z Rudné. Podle vyjádření jeřábníků bude možné pracovat i v noci, lze předpokládat, že práce budou pokračovat ještě ve středu.

Jedná se o náročnou práci velkého rozsahu. Lze předpokládat, že od brzkého středečního rána se provoz na trati v plném rozsahu obnovit nepodaří, omezení provozu se v této chvíli odhaduje do devíti hodin.

Samotná lokomotiva je zcela zničená, i odborníci se shodují, že takto zlomenou lokomotivu ještě neviděli.

Vlastní Poříčany zůstaly co do vlakové dopravy odříznuté od zbytku světa, nicméně podle slov starostky Hany Teršové náhradní autobusová doprava v rámci možností funguje. „Ráno autobusy jezdily, měly jen mírné zpoždění,“ popsala starostka, která samozřejmě situaci řeší s Českými drahami, kde je nepřetržitě přetížený dispečink.

Doporučení starostky Poříčan

Současně obec poskytuje zázemí hasičům, pro obyvatele, kteří museli být preventivně evakuovaní, zřídila zázemí v sokolovně, kde je velký prostor, kuchyňka, sociální zařízení apod. Všem obyvatelům doporučuje, aby měli zavřená okna, nechodili podchodem, který je uzavřený, a pokud to není nezbytně nutné ani do dotčených částí ulic Českobrodská, Mírová a Nádražní.

Aktuální informace k provozu vlaků Českých drah



Dálkové vlaky jsou v úseku Praha – Kolín vedeny po objízdné trase přes Nymburk. Tyto spoje (kromě vlaků s povinnou rezervací) mimořádně zastavují ve stanici Praha-Vysočany a Nymburk hl.n. a jsou v nich uznávány jízdenky PID. Z důvodu delší trasy s menší kapacitou vznikají na odklonové trase zpoždění v délce několika desítek minut. Aktuální informace o zpožděních lze sledovat např. na webu ČD nebo v aplikaci Můj vlak.



Z důvodu snížené kapacity odklonové trati ale část dálkových vlaků nejede v úsecích Praha hl.n. – Kolín a Praha hl.n. – Nymburk hl.n. a zpět. V těchto úsecích je potřeba využít jiné spoje dálkové dopravy a v Kolíně či Nymburce přestoupit. Jedná se o vlaky linky R9 Vysočina, R10 Hradečan a Krakonoš a R19 Svitava.



Regionální spoje jsou v úsecích Český Brod – Pečky – Kolín a Český Brod – Poříčany – Nymburk nahrazeny autobusy. Část vlaků linky S22 je v úseku Praha Masarykovo nádraží – Lysá nad Labem a zpět odřeknuta (kvůli snížené kapacitě odklonové trati). Cestující mohou využít další spoje, a to linku S2, která obsluhuje stejnou trať. Vlaky linky S3 (Praha – Mělník / Mladá Boleslav) jsou v úseku Praha Masarykovo nádraží – Praha-Satalice odřeknuty a nahrazeny prostředky pražské MHD.

"Z důvodu vykolejení nákladního vlaku ve stanici Poříčany je zastaven provoz v traťových úsecích Český Brod - Poříčany - Pečky a Poříčany - Sadská," informoval v pondělí večer twitter Pražské integrované dopravy. Ve zmiňovaných úsecích byla zavedena náhradní autobusová doprava.

Linky S2 a S22 vlivem odklonu rychlíků nabírají zpoždění 20 - 60 minut, uvedla PID v úterý před 6. hodinou ráno. Linka S9 je z kapacitních důvodů trati odřeknuta v úseku Praha hl.n. - Lysá nad Labem. Provoz městské linky S34 je do odvolání zcela přerušen. Aktuální předpoklad je až do středečního poledne. Rychlíkové linky R9 a R19 jsou odřeknuty v úseku Kolín - Praha. Linka R21 je odřeknuta v úseku Čakovice - hlavní nádraží. Cestující využijí linky MHD. Linka S3 je odřeknuta v úseku Satalice - Masarykovo nádraží. Náhradou lze využít linky MHD již z Čakovic do Letňan a do Vysočan na metro. Od úterních, zhruba 8:20 hodin je přerušen provoz linky S1 až do Kolína. Náhradní autobusy jezdí v trase Kolín - Český Brod.

Pražská integrovaná doprava zavede od 13. hodiny posilovou náhradní autobusovou dopravu z Černého Mostu do Lysé nad Labem. Tyto autobusy nebudou mít žádné mezizastávky.

Lokomotiva se převrátila na bok

Havárie se stala na viaduktu nedaleko nádraží. Na místo přijelo několik desítek hasičských vozů. Policie odkláněla dopravu. "Došlo k vykolejení lokomotivy, která se převrátila na bok, stejně jako dva vagony. Policie monitoruje situaci pomocí dronu," uvedl pro Deník v pondělí večer policejní mluvčí Pavel Truxa.

Obě zranění osob, které hasiči pomáhali vyprostit z lokomotivy, jsou nakonec naštěstí lehká, potvrdil to za středočeskou záchrannou službu Marek Hylebrant. Na místo mířil záchranářský vrtulník, nakonec nebyl třeba a byl odvolán.

Vlak převážel hořlavou látku, konkrétně benzen. Po prohlídce se zjistilo, že převrácené vagóny nejsou poškozené a nic z nich neuniká. „Nicméně preventivně byli evakuováni lidé z nejbližších obydlí,“ uvedl řídící důstojník hasičů Dalibor Zeman. Od počátku byl zavřen perimetr 500 metrů od místa nehody.

V Poříčanech vykolejil nákladní vlak. Dopravci zavedli náročná omezení provozu

Evakuace byla kolem osmé hodiny večer ukončena, lidem bylo umožněno vrátit se do svých domovů. Událost následně převzali drážní hasiči, kteří se snažili vagóny postavit nazpět, ale hlavně přečerpávat benzen.

Žádné akutní nebezpečí nehrozí, žádné doporučení nebylo vydáno, snad jen při návratu domů dbát zvýšené opatrnosti.

Podle vyjádření Drážní inspekce nákladní vlak Pn 55098 převážející benzen minul návěstidlo, vjel na slepou kolej a následně se srazil se zarážedlem. Prvotně byly škody na místě mimořádné události odhadnuty na 4 miliony korun (1,5 milionu trať, 2,5 milionu vlak). Drážní inspekce zahájila vlastní šetření události včetně zpracování závěrečné zprávy.