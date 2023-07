/FOTO, VIDEO/ Byl čtvrtek 6. července, když se pan David dal ve Třech Dvorech se sourozenci kvůli majetkovým sporům do hádky. Ta se vyhrotila natolik, až prošel skleněnými dveřmi a vážně si pořezal pravé předloktí. Nebýt rychlé reakce policistů, pravděpodobně by vykrvácel.

Pan David děkuje policii za záchranu. | Video: Petr Procházka

Redakci Kolínského deníku se muž ozval, protože chtěl za záchranu života veřejně poděkovat. Incidentu předcházela rodinná hádka se sestrou. Když se dohádali, šel si lehnout. „A v tom najednou hrozné řvaní.“ Do domu dorazil starší bratr a začal hlasitě nadávat. „Mě to samozřejmě probudilo, takže jsme na sebe vyběhli. Trochu jsme se pofackovali, ale pak jsem šel postele, byl jsem unavený a také jsem měl něco upito, to nepopírám,“ popisuje David. Starší bratr však konfrontaci za ukončenou nepovažoval a vydal se za Davidem do útrob domu. „To už jsem ho měl plné zuby,“ říká pan David.

V tu chvíli došlo k onomu osudnému momentu. David nevydržel a od postele se na svého bratra vyřítil, jenže si nevšiml zavírajících se skleněných dveří a prolétl jimi. „Dveře jsem vysklil a běžel jsem ven,“ popisuje své další kroky. Najednou však v ruce objevil zabodnutý několikacentimetrový střep z vysklených dveří, který vytáhl. „Už jsem věděl, že to je průšvih, měl jsem tam hlubokou ránu a tekla spousta krve.“

Sourozenecká hádka mohla pro pana Davida skončit tragédií.Zdroj: Deník/Michal Bílek

Na místo se seběhlo hodně lidí, kteří se snažili pomoci. Ten už ležel na zemi a snažil se krvácející ruku zaškrtit. „Ale vůbec to nešlo, teklo ze mě hodně krve. Chtěl bych strašně moc poděkovat policejní hlídce, která na místo dorazila jako první a nejspíš mi zachránila život,“ míní zraněný muž. Policisté z kolínské hlídkové služby mu poraněnou ruku zaškrtili, což potvrdila i policejní mluvčí Barbora Schneeweissová: „Ve čtvrtek 6. července naše hlídka před 21. hodinou ošetřila poraněného muže tak, že mu krvácející ruku silně zaškrtila a uvedla jej do stabilizované polohy.“

Podle slov Schneeweissové muž masivně tepenně krvácel a v jeho stavu záleželo na každé minutě. „Následně jsme zjistili, že zakrvácený muž prošel skleněnými dveřmi po sporu s bratrem. Poté už si jej do péče převzali záchranáři,“ dodala mluvčí policie. Nyní má pan David ruku obvázanou a čeká jej ještě několik návštěv lékaře. „Musím chodit na převaz, pravou ruku moc používat nemůžu. Ale jsem rád, že to takhle dopadlo a ještě jednou policistům děkuji za záchranu,“ uvedl pan David s tím, že by se s dotyčnými policisty rád setkal a poděkoval jim osobně.