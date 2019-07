Policisté letos napočítali více nehod, ale s mírnějšími následky

Stát se o dvacet bouraček více, středočeští policisté by dospěli k číslu vyhlížejícímu přímo magicky: ke čtyřem sedmičkám. I to ukazují policejní statistiky dopravních nehod za první pololetí. Během šesti měsíců, od 1. ledna do 30. června, policisté v kraji šetřili celkem 7757 nehod. „Z toho 919 v úsecích dálniční sítě,“ připomněl policejní mluvčí Zdeněk Chalupa, jenž ve středu 10. července shrnul dílčí výsledky.

Ty však nezahrnují všechny havárie, k nimž na území kraje došlo. Nehody bez zranění a bez újmy na dalším majetku, kde odhad škody na každém z aut nepřevyšuje sto tisíc, mohli účastníci vyřešit na místě bez účasti policie – vyplněním takzvaného euroformuláře pro pojišťovnu. Zvláště v případech, kdy jde o auta firemní či třeba pořízená na leasing, se však často bez policejního protokolu neobejdou ani takovéto drobnější bouračky. Chalupa upozornil i na další smutná čísla: na území kraje v prvním pololetí zemřelo v souvislosti s dopravními nehodami 37 lidí (15 řidičů aut – ale i osm spolujezdců, šest motocyklistů, pět chodců a tři cyklisté). „Dalších 1630 osob bylo zraněno; z toho 166 těžce,“ upozornil Chalupa. Hmotná škoda převyšuje půl miliardy korun: v součtu dosahuje částky 538 660 800 Kč. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku sice policisté letos evidují o 566 nehod více než loni, avšak s mírnějšími následky: zemřelo o devět lidí méně a celkový počet zraněných poklesl o 98. Příčiny se často opakují. Téměř u poloviny nehod byl na vině nesprávný způsob jízdy, nepřiměřenou rychlost pak policisté zaznamenali k 1335 případům. Bohužel ani alkohol nebyl výjimkou – svůj podíl měl na více než dvou stovkách malérů na silnicích. Dva mrtví po nehodě u Křesetic: motorka se srazila s Avií Přečíst článek › Vlivy na středočeskou nehodovost



- Středočeský kraj je rozlehlý; rozkládá se na 10 929 kilometrech čtverečních a prochází jím 9278,9 kilometru silniční a 351,3 kilometru dálniční sítě.

- Stává se tranzitním krajem, neboť úseky silnic I. a II. třídy, stejně tak i dálnic, jsou důležitými spojnicemi mezi jednotlivými kraji, ale i hlavním městem Prahou.

- V lokalitách za hranicemi hlavního města i v blízkosti středočeských okresních měst se nacházejí (nebo postupně vznikají) významná logistická centra, což výrazně ovlivňuje hustotu silničního provozu.



