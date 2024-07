/VIDEO, FOTO/ Zvítězit nad vodním živlem se podařilo svědkům, kteří v sobotu 27. července odpoledne pomáhali muži tonoucímu při koupání v písníku H2 u Hradišťka na Kolínsku. „Dopadlo to dobře,“ potvrdil Deníku za Zdravotnickou záchrannou službu Středočeského kraje Marek Hylebrant. „Pacienta při vědomí jsme převáželi k dovyšetření na internu kolínské nemocnice: stav po tonutí,“ shrnul situaci.

Okolnosti události ještě budou zkoumat policisté. Deníku to potvrdila policejní mluvčí Vlasta Suchánková. Připomněla nicméně, že prvotní informace od svědků se zdají naznačovat, že se nejspíš projevil nějaký zdravotní problém při koupání. „Oznámení od hasičů jsme dostali v 17.37,“ konstatovala. S tím, že tonul muž ročníku narození 1989.

„Podle svědků se v bývalé pískovně koupal a plaval z jedné strany na druhou,“ řekla Deníku Suchánková. Že se topí, si podle jejích slov všimli svědci. „Co se dělo, viděli jiní přítomní a poskytli mu pomoc. Pak dorazila záchranná služba a pacienta ve stabilizovaném stavu odvezla do nemocnice,“ tlumočila mluvčí poznatky získané od hlídky přítomné na místě.

Manželé, kteří viděli, co se odehrálo, Deníku řekli, že rozhodující roli sehrál muž s paddleboardem, který se k písníku vydal s dcerou. „Ve vodě viděl člověka, který nejevil známky života. Volal na něj, jestli nepotřebuje pomoc – a když nedostal odpověď, vytáhl ho a začal ho oživovat,“ shrnuli, co se odehrávalo před jejich očima. Jiná svědkyně poznamenala, že o místního zřejmě nejde. „Neznám ho,“ řekla. „Tady to bylo,“ ukazoval další svědek na písčitou plážičku, která je označena jako soukromá – běžně tam prý ale chodí i lidé z řad návštěvníků.