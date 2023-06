Nejdříve se před jízdou pořádně posilnil alkoholem, pak šestašedesátiletý muž narazil do jiného vozu. A jakoby se nic nestalo, odjel. K jeho smůle ho ale viděl jiný řidič. Ten okamžitě zavolal policii a sám se za ním vydal.

Událost se stala v sobotu 17. června kolem 15. hodiny v Pečkách. „Policisté na tísňové lince 158 přijali oznámení od muže o dopravní nehodě s tím, že řidič po nárazu jeho vozidlem do jiného pokračuje v jízdě dál. Svědek za podezřelým řidičem Škody Fabie jel a navigoval policisty,“ potvrdila mluvčí středočeské policie Michaela Richterová.

Policejní hlídka Fabii dojela v ulici Pod Drahou v Pečkách. Řidiče vyzvala k dechové zkoušce na alkohol. Přístroj mu naměřil více než 2,30 promile. „Dále šestašedesátiletého řidiče policisté vyzvali k lékařskému vyšetření s odběrem biologického materiálu, což ale odmítl,“ doplnila mluvčí.

Policejní šetření podle vyjádření Michaely Richterové ukázalo, že muž pod vlivem alkoholu zřejmě nezvládl řízení při vyjíždění z parkovacího pruhu v ulici J. A. Komenského a narazil do před ním zaparkovaného Volkswagen Transporter. Poté z místa odjel, aniž by nehodu nahlásil. To vše ho však nyní může přijít poměrně draho.

„Muž je v současné době podezřelý ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu v případě odsouzení hrozí až tříletý pobyt za mřížemi,“ konstatovala mluvčí.