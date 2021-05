Přičemž z jejich zásahů je patrné, že tradiční ohně ani tradiční popíjení si lidé sebrat nenechali. Ukazují to informace mluvčí Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje Petry Homolové.

Pád do ohniště popředu i pozadu

Nechyběly ani nepříjemné popáleniny. „Na Praze-východ vzala mladá žena křepčení okolo filipojakubského ohně natolik vážně, že do něj spadla hýžděmi – čímž si na tomto choulostivém místě vysloužila bolestivé popáleniny II. stupně,“ konstatovala mluvčí. Připomněla, že pacientku po prvotním ošetření záchranáři převezli do vinohradské nemocnice v Praze.

Vážný úraz utrpěla také malá holčička na Praze-západ. Krátce po osmé večer vyjížděla posádka z Jesenice k batoleti, které spadlo do ohniště a plameny mu zasáhly ruce; utrpělo popáleniny I. a II. stupně na dvou procentech těla (což u takto malých dětí už znamená vážný problém). Také tuto pacientku přepravila sanitka do vinohradské nemocnice. Celkově záchranáři podle informací Homolové v kraji ošetřovali tři popálené pacienty.

Desítky případů s alkoholem

Dokonce šest bylo lidí, kteří utrpěli poranění při napadení. „Není překvapením, že k většině z těchto případů došlo za přispění alkoholu,“ poznamenala Homolová. Samotná přehnaná konzumace alkoholu se pak stala podnětem k 23 výjezdům středočeských záchranářů: šlo o pády, nehodu na kole i zdravotní komplikace kvůli opilosti. „Alkoholické lektvary nepili jen dospělí: nezbytná péče byla poskytnuta i třem nezletilcům,“ konstatovala mluvčí.

Třeba mladík, k němuž byli záchranáři přivoláni před 21. hodinou, kdy ho vliv alkoholu položil na zem před nádražím ve Vlašimi, se následně musel hodně divit, když se probudil v benešovské nemocnici. Byl převezen na její dětské oddělení, aby se ze svého stavu vyspal pod odborným dohledem.

Naopak ponechat na místě bylo možné ve stejné době muže, k němuž záchranáře přivolal poměrně dramatický telefonát na tísňovou linku 155. Volající ohlašoval, že kamarád je v bezvědomí. Při příjezdu záchranářů však byl dotyčný aktivní až moc. „Notně podnapilý ležel na zemi a se svými kamarády se kvůli něčemu statečně pral. S dopomocí byl schopen dojít do sanitního vozu, kde byl záchranáři vyšetřen,“ přiblížila Homolová situaci. Ukázalo se, že žádné zranění pacient nemá a převoz do nemocnice jeho stav nevyžaduje. Po poučení byl proto ponechán ve společnosti přátel.

Naopak do kladenské nemocnice, a to dokonce za asistence policie, byla po 21. hodině převezena podnapilá žena, k níž sanitku přivolali právě policisté. „Vůči okolí chovala velmi agresivně. Své chování nezměnila ani v přítomnosti záchranářů, které napadala (nejen verbálně) s takovým zápalem, že ji ani nebylo možné řádně ošetřit,“ shrnula Homolová dění na místě.

Čarodějnická noc optikou středočeské záchranky?



Intox. alkoholem: 21x dospělí, 2x děti

Popáleniny: 1x dospělí, 2x děti

Napadení: 6x dospělí



Ať už děláte cokoliv, nezapomínejte na bezpečnost svou a svých blízkých. pic.twitter.com/p0EyCWSbuH — ZZS SČK (@ZZS_SCK) May 1, 2021

Když o čarodějnicích tekla krev

- Prvním z napadených, kteří o filipojakubské noci ve středních Čechách potřebovali péči záchranářů, byl muž na Rakovnicku. Událost šetří policie, nicméně podle všeho ho napadli vlastní synové; druhá verze příběhu pak hovoří o pádu muže obličejem na zem. Podle volajícího byl nějaký čas v bezvědomí. Při příjezdu posádek záchranné služby byl pacient při vědomí, komunikoval a přiznal záchranářům konzumaci zhruba 12 piv a dvou „zelených“. Trval na tom, že byl napaden. Putoval do rakovnické nemocnice.

- Na Kutnohorsku před 21.30 ošetřili záchranáři muže, který kvůli alkoholovému opojení nezvládl cestu přes mostek rybníka a spadl do vody. Na břeh se sice dostal sám, ale pádem si způsobil zlomeninu horní končetiny a klíční kosti i řeznou ránu na noze. Podchlazeného a zraněného muže záchranáři ošetřili, zajistili jeho tepelný komfort, podali nezbytné léky a převezli do kolínské nemocnice.

- Hostivickou posádku operační středisko vyslalo po 22. hodině k cyklistovi pod vlivem alkoholu, který na Praze-západ spadl z kola. Při pádu si muž způsobil poranění hlavy. Po jeho ošetření byl muž přepraven do kladenské nemocnice.



Zdroj: Petra Homolová, Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje