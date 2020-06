OBRAZEM: Za Novou Vsí u Kolína se srazilo sedm aut

K hromadné nehodě celkem sedmi osobních, dodávkových a nákladních aut došlo ve středu 24. června dopoledne mezi obcemi Nová Ves I a Pňov-Předhradí. „Řidič nákladního vozidla nedobrzdil před kolonou a narazil do posledního stojícího auta, to pak do dalších,“ popsala řetězovou srážku policejní mluvčí Petra Potočná. Silnice byla na necelou hodinu neprůjezdná.

Hromadná dopravní nehoda čtyř osobních a dvou nákladních automobilů na silnici I/38 mezi obcemi Pňov-Předhradí a Nová Ves I. | Foto: HZS Středočeského kraje