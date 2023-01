Nejprve se už v půl šesté střetly autobus a osobní auto v křižovatce zmiňované hlavní silnice, spojující Český Brod s Kolínem, s vedlejší – ve směrech na Chrášťany a Lipany. Při nehodě, které se obešla bez zranění, narazil do projíždějícího autobusu osobní vůz značky Hyundai řízený ženou ročníku narození 2000, sdělila Deníku policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.

Okolnosti této nehody ale policisté podle jejích slov nevyšetřují. „Oba řidiči se dohodli na zavinění, takže my jsme jim jen pomohli vyplnit euroformulář pro pojišťovny,“ konstatovala.

Zdravotníci pak měli práci opodál, kde u obcí Kšely či Bylany těsně před šestou hodinou vyjel do pole automobil Alfa Romeo. Muže ročníku narození 1997, který seděl za volantem, odvezla sanitka do nemocnice na vyšetření. Jeho zranění by nicméně mělo být jen lehčího charakteru. Ještě na místě se podrobil dechové zkoušce, jejíž negativní výsledek prokázal, že alkohol se na havárii nepodílel.

Zda mohla sehrát roli kluzká vozovka, jestliže došlo ke dvěma nehodám v těsném sousedství, nechtěla Schneeweissová spekulovat. „Příčina a okolnosti v tomto případě zůstávají v šetření,“ řekla Deníku. Pouze obecně konstatovala, že jestliže vyjede auto mimo vozovku, zpravidla za tím stojí nepřizpůsobení rychlosti jízdy; v případě srážek v křižovatce zase bývá častou příčinou nedání přednosti.

V souvislosti s první nehodou nevyjel ráno autobus linky 662 na trasu z Českého Brodu do Čelákovic. Průjezd po silnici I/12 nebyl výrazněji omezen kvůli ani jedné z těchto nehod.