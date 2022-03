"K nehodě dvou osobních aut došlo v 9:47 hodin. Osmačtyřicetiletá žena řídila vůz Škoda Octavia. Spolu s ní cestovalo ve vozidle nezletilé dítě a seniorka. Žena jela směrem od Kutné Hory a chtěla se otočit a najela do protisměru. V tom okamžiku do ní narazil řidič ročník 1991, který jel ve vozidel Škoda Superb," popsala nehodu mluvčí středočeských policistů Barbora Schneeweissová.

Dvě ženy utrpěly středně těžká poranění, jedna byla letecky přepravena do nemocnice v Hradci Králové. Druhou záchranáři převezli pozemní cestou do vinohradské nemocnice v Praze. Další mířila sanitkou k dovyšetření do kolínské nemocnice. S ní tam putovali i dva muži s lehčím poraněním. Na svém Twitteru to uvedli středočeští záchranáři.