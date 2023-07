K hromadné nehodě došlo po nedělním poledni v Chrášťanech na Kolínsku. Srazilo se tam auto, dodávka a motocykl. Na místě bylo sedm zraněných.

Ilustrační foto. | Foto: ZZS Středočeského kraje

U nehody zasahovala středočeská záchranná služba se čtyřmi posádkami, třemi záchranářskými a jednou lékařskou. Přiletěl i záchranářský vrtulník.

Zraněných lidí bylo sedm, podle mluvčí středočeské záchranky Moniky Novákové měli všichni zranění lehčího charakteru.

Tři byli transportováni do kolínské nemocnice, dva do Prahy do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a dva byli po ošetření ponecháni na místě.

Podle mluvčí středočeských policistů Barbory Schneeweissové došlo k nehodě zřejmě vinou nepozornosti.

„Řidič osobního automobilu ze zatím nezjištěných příčin přejel do protisměru, kde se srazil s dodávkou. Do vozu poté ještě poté narazila motorka,“ uvedla policistka s tím, že vyšetřování nehody ještě pokračuje.