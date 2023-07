/FOTOGALERIE, VIDEO/ Tragicky skončila cesta hasičské cisterny, která ve středu večer jela k požáru domu v Krakovanech. Cisterna v Kolíně v Ovčárecké ulici havarovala, jeden z hasičů, Zdeněk Hejduk mladší, na místě zemřel, další jsou zranění. Tragédie zasáhla nejen obyvatele Kolína. Mnozí vyjadřují soustrast na sociálních sítích a vzpomínají na zesnulého, o kterém všichni hovoří v superlativech.

Místo tragické havárie hasičské cisterny. | Video: Deník/Michal Bílek

Mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková informovala, že k havárii došlo těsně před 23. hodinou. „Cisterna s posádkou profesionálních příslušníků HZS Středočeského kraje jela k požáru hospodářského stavení do obce Krakovany, na místo ale bohužel nedojela. Po cestě řidič s cisternou naplněnou vodou havaroval. Nejprve narazil do semaforu, následně do rodinného domu, kdy v důsledku nárazu došlo k utržení pravého předního kola a cisterna skončila převrácená na boku. Uvnitř zůstala zaklíněna celá posádka vozu,“ popsala mluvčí.

Podle informací polciie byli v kabině cisterny kromě řidiče (ročník 1982), který měl utrpět velmi vážné zranění, se kterým byl letecky transportován do pražské nemocnice, uvězněni další tři hasiči. Dva z nich (r. 1981, r. 1993) vyvázli s lehkým zraněním, jejich kolega (r. 1989) však utrpěl zranění tak závažná, že jim přímo na místě podlehl.

Havárii vyšetřuje policie

Informaci potvrdila i Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje. „Jedna osoba bohužel svým zraněním na místě podlehla. V péči jsme měli ještě tři zraněné osoby. Dva lehce zraněné jsme převezli po ošetření do Kolínské nemocnice. Jednoho těžce zraněného s poraněným hrudníkem jsme transportovali do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze," uvedla mluvčí středočeské záchranky Monika Nováková.

Proč k nehodě došlo, jaká byla její příčina, to budou nyní prověřovat policisté služby kriminální policie a vyšetřování z Územního odboru Kolín. „Ti již také nařídili soudní pitvu muže, který nehodu nepřežil. K vyšetřování bude rovněž přizván soudní znalec z oboru silniční nehody k vypracování znaleckého posudku ke zjištění nehodového děje a všech příčin, které jej ovlivnily,“ doplnila Vlasta Suchánková.

Skvělý kluk, úžasný táta…

Hasič, který tragédii nepřežil, je Zdeněk Hejduk mladší. Na Facebooku to potvrdil jeho otec Zdeněk Hejduk starší. "Včera v noci při hasičském zásahu tragicky zahynul náš syn Zdeněk, byl to i výborný festivalový parťák, svědomitý tatínek a manžel, vždy ochotný komukoliv pomoci. Je tu po něm strašné prázdno," napsal. Na internetu se objevily četné projevy soustrasti rodině. Mnozí vzpomínají na zesnulého mladého muže jako na skvělého člověka a úžasného otce.

Úctu svému zesnulému kolegy vzdali na sociální síti Twitter středočeští hasiči. „Náš kolega a kamarád byl na cestě pomáhat druhým. Ke svému cíli bohužel nedorazil. Jsou věci a situace v životě každého z nás, na které se připravit jen tak nelze a ztráta jednoho z nás je pro každého příslušníka sboru bolestivá. Upřímnou soustrast. Čest jeho památce," stojí na Twitteru.

Soustrat rodině projevilo i město Kolín. „Dnes v noci při výkonu služby tragicky zahynul člen Hasičského záchranného sboru v Kolíně Zdeněk Hejduk ml. Osudnou se mu stala nehoda hasičského vozu, ve kterém seděl a který jel k zásahu k požáru v Krakovanech. Vždy usměvavý milý blonďatý Zdenda ochotný každému pomáhat. Kluk, který nade vše miloval svou práci. Kluk, jehož smyslem života bylo zachraňovat životy nás všech. Ale také syn, manžel, tatínek… Upřímnou soustrast celé rodině. Jsme v mysli s vámi, s kolegy a blízkými. Hodně sil," stojí ve vyjádření města.

K tragédii se na sociální síti vyjádřila i hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková. „V noci se cestou k zásahu stala kolínským hasičům velká tragédie. Došlo k nehodě a převrácení cisterny. Tři příslušníci HZS jsou zraněni, jeden z nich je v nemocnici. Bohužel jejich třiatřicetiletý kolega nehodu nepřežil. Upřímnou soustrast celé rodině, přátelům, kolegům z HZS Kolín," napsala.

Slova soustrasti vyjádřil na Facebooku i starosta Kolína Michael Kašpar. „V noci bohužel došlo v Kolíně na Ovčárecké ulici k tragické nehodě hasičského vozu HZS Kolín. Kolínští hasiči jeli zasahovat k požáru v Krakovanech. Bohužel jeden z členů posádky, mladý, skvělý hasič, nehodu nepřežil. Upřímnou soustrast celé rodině," napsal.

Na Twitteru se vyjádřil se i ministr vnitra a bývalý kolínský starosta Vít Rakušan. „V Kolíně, v mém městě, došlo v noci k tragické nehodě hasičského vozidla jedoucího k zásahu. O život přišel mladý hasič, bezvadný kluk, táta od malého dítěte, syn skvělých rodičů. Další hasiči byli zraněni a já jim přeju uzdravení bez komplikací. Tohle je bolestná připomínka toho, jak pro nás každý den hasiči i policisté riskují své životy. Upřímnou soustrast všem blízkým," uvedl.

Středeční požár hospodářského stavení v Krakovanech se obešel bez zranění. Hasiči přímo ze stavení museli evakuovat zvířata a z přilehlého domu jednoho člověka.