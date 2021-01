Na přechodu u školy řidič srazil dívku. Policie hledá svědky

/FOTOGALERIE/ Neviděli jste auto, které narazilo do dívky na přechodu v blízkosti školy v Říčanech na Praze-východ? To se otázka, s níž se v pátek obrátili na veřejnost policisté z územního odboru pro Prahu-venkov: Jih. Hledají svědky čtvrteční dopravní nehody, jejichž informace by mohly pomoci při pátrání po zatím neznámém autě.

Místo nehody v Říčanech. | Foto: PČR