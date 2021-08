/FOTOGALERIE/ Hned dvě směny nymburských drážních hasičů a další týmy záchranářů a technických pracovníků zaměstnala nehoda lokotraktoru. Ta se stala časně ráno v úterý 10. srpna na zastávce Čelákovice Jiřina. Práce na jejím odstranění trvaly řadu hodin.

Vykolejení lokotraktoru u Čelákovic. | Foto: Drážní hasiči Nymburk

„Došlo k vykolejení lokotraktoru. Vlivem nehody byla proražena nádrž na motorovou naftu. Zaměstnanci před příjezdem naší jednotky provizorně utěsnili prasklinu v nádrži. Po příjezdu na místo případu jednotka provedla instalaci zachycovací nádrže a pomocí čerpadla na hořlavé kapaliny uniklou naftu nejprve vracela zpět do nádrže a po zajištění kubíkových nádob a sudů zahájila přečerpávání nafty do těchto nádob. K úniku nafty do životního prostředí díky duchapřítomnosti zaměstnanců a včasnému zásahu hasičů naštěstí nedošlo,“ konstatoval velitel nymburských drážních hasičů Jiří Zima.