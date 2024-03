„Přesně nezjištěné množství oxidu uhelnatého uniklo z plynového kotle,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Richterová s tím, že důležitý pro další vyšetřování bude znalecký posudek. Případnému viníkovi může hrozit i dva roky vězení.

Zatímco kriminalisté budou mít s případem ještě dost práce, pro hasiče, kteří na místě pomohli s evakuací a transportem osob, měřili koncentraci nebezpečných látek v ovzduší a zajistili odvětrávání objektu, už případ skončil. „Tím, že nedošlo k požáru, tak jsme na místě ani neměli vyšetřovatele. Událost si převzala policie,“ potvrdil mluvčí středočeských hasičů Jan Sýkora.

V péči záchranářů nakonec skončilo celkem devět osob, z toho dvě děti. „Jedno dítě ve středně těžkém stavu bylo transportováno letecky do Fakultní nemocnice Motol, druhé dítě sanitkou do kolínské nemocnice, dva dospělé jsme směřovali do nemocnice v Říčanech, další tři pacienti byli transportováni do nemocnice v Kolíně a jeden do Kutné Hory. Jeden pacient byl ošetřen a ponechán na místě,“ informovala mluvčí Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje Monika Nováková s tím, že všichni pacienti byli při vědomí, měli bolesti hlavy a pocit nevolnosti.