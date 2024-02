/FOTO, VIDEO/ Na křižovatce kolínských ulic Jeronýmova a Vrchlického se uprostřed zástavby zřítila v úterý 20. února část rodinného domu.

V dopoledních hodinách na místě zasahovali kolínští hasiči i policisté, kvůli úniku plynu se nikdo nesměl k místu zásahu přiblížit. Nyní už nebezpečí nehrozí. Místo zajistili hasiči ze stanice Kolín, jak na místě potvrdil jejich ředitel Dalibor Zeman. „Došlo ke zřícení části domu, příčinu budeme vyšetřovat. Momentálně zde zajišťujeme únik plynu, který je ale důsledkem pádu části domu, nikoliv jeho příčinou. Uvnitř budovy se nikdo nenacházel.“

Těžká technika strhla narušenou část domu:

Zdroj: Michal Bílek

Poté hasiči vyčkali na příjezd těžké techniky z Jihlavy, která zajistí stržení narušené části domu. O jeho zbytku bude rozhodovat statik, podle přítomných policistů je ale možné, že nakonec půjde k zemi celý objekt. Podle souseda z vedlejšího domu prý v narušeném objektu prohlubovali sklep. „Už tam alespoň měsíc kopali,“ prozradil Deníku. „Měli ve sklepě nízké stropy, a tak aby se tam dalo chodit, začali to prohlubovat. Zřejmě si tím bohužel narušili statiku a takhle to dopadlo.“ Sám si žádného hluku kvůli pádu části domu nevšiml, co se stalo objevil až s příjezdem hasičské jednotky.