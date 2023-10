/FOTO/ K tragické dopravní nehodě tří dodávek došlo v pondělí dopoledne na kolínském obchvatu. Srážka si vyžádala jeden lidský život. Další tři lidé jsou zranění, dva z nich do nemocnice transportovaly vrtulníky.

Tragická nehoda na obchvatu u Kolína 23. 10. 2023 | Foto: HZS Středočeského kraje

Nehoda se stala na silnici I/38 kolem 9.30 hodin. Podle webu, který monitoruje aktuální nehody na českých silnicích, se měly srazit tři dodávky, na místě zasahují všechny záchranné složky včetně záchranářských vrtulníků a komunikace byla uzavřena.

To potvrdila i mluvčí policie Michaela Richterová. „Doprava je odkláněna na nejbližší sjezdy přes centrum Kolína,“ sdělila a dodala, že dopravní komplikace budou zřejmě trvat delší dobu. Řidiči by tak měli počítat s tím, že nehoda bude dopravu v okolí ovlivňovat do odpoledních hodin.

Středočeští hasiči na sociální síti X vážnou nehodu potvrdili. „Došlo zde ke střetu tří dodávek. Osoby museli hasiči z vozů vyprostit ve spolupráci se zdravotníky Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje. Hasiči následně provedli protipožární opatření a zajištění uniklých prov. kapalin. Silnice je uzavřena," napsali na platformě.

Mluvčí středočeské záchranky Monika Nováková sdělila, že nehoda měla tragické následky. „Probíhá zásah. Aktuálně musím bohužel potvrdit jedno úmrtí, další pacienty máme v péči,“ řekla těsně po 10. hodině.

O zhruba půl hodiny později doplnila, že dva ošetřovaní jsou těžce zranění a do nemocnic je transportovaly vrtulníky. „Utrpěli těžké poranění mozku a dále zlomeniny horních končetin. Oba byli letecky transportováni do nemocnic - jeden do Hradce Králové, druhý do Prahy. V péči jsme měli ještě čtvrtého pacienta s úrazem hlavy. Toho záchranáři převezli do kolínské nemocnice," informovala Monika Nováková.