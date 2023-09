K těžké dopravní nehodě došlo ve čtvrtek odpoledne na kolínském obchvatu. Šest lidí skončilo v nemocnici, přičemž pro jednoho z nich letěl vrtulník. Událost v okolí ochromila dopravu. Místo nehody je uzavřené a v celém okolí se tvoří kolony.

Nehoda kamionu a osobních aut u Kolína 21. září 2023 | Foto: HZS Středočeského kraje

Nehoda se stala na silnici I/38 před 14. hodinou zhruba sto metrů za sjezdem k nemocnici. „Jde o nehodu kamionu a dvou osobních vozidel. Byla nám hlášena ve 13.45 a na místo vyjely všechny záchranné složky,“ informovala mluvčí středočeské policie Michaela Richterová a upozornila, že komunikace je uzavřená, neboť kamion silnici blokuje.

„Podle prvotních zjištění řidič (ročník 1945) vozidla Volkswagen přejel z dosud nezjištěných příčin do protisměru, kde se srazili s vozem Škoda, kde kromě řidiče (ročník 1965) cestovali ještě další tři lidé. Následně vůz škoda narazil do ještě do kamionu, který jel od Čáslavi,“ popsala mluvčí policie, zdůraznila však, že přesné příčiny a okolnosti nehody jsou nyní předmětem šetření.

Zdravotníci na místě ošetřili hned šest pacientů. „U jednoho z nich měl lékař podezření na poranění páteře. Byl letecky transportován do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Druhý pacient utrpěl úraz hlavy, třetí úraz hrudníku, čtvrtý úraz kolene, všichni byli převezeni do kolínské nemocnice,“ informovala mluvčí středočeské záchranné služby Monika Nováková s tím, že zbylí dva pacienti byli bez viditelných poranění, i oni však byli převezeni do kolínské nemocnice k dalšímu vyšetření.

U nehody zasahují také hasiči. „K dopravní nehodě osobního a nákladního automobilu vyjeli na obchvat Kolína hasiči z CHS Kolín," informovali mimo jiné na sociální síti X.