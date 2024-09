Tragickou nehodu, u které zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému včetně letecké záchranné služby, potvrdila mluvčí středočeské záchranné služby Monika Nováková. „Jeden pacient bohužel utrpěl natolik těžká poranění, že na místě zemřel,“ konstatovala.

Další lidé byli při nehodě zraněni. Jedna žena utrpěla těžká poranění hrudníku. „Lékař ji musel zaintubovat a připojit na umělou plicní ventilaci. Byla transportována letecky do Ústřední vojenské nemocnice v Praze,“ doplnila mluvčí záchranné služby.

Třetí zraněný byl s lehčím zraněním převezen do nemocnice v Kolíně.

close info Zdroj: Policie ČR zoom_in Tragická nehoda u Kolína, 26. 9. 2024

Mluvčí Policie ČR Michaela Richterová doplnila, že zemřel jeden z řidičů. „Podle prvotních informací došlo k dopravní nehodě pravděpodobně tak, že řidič osobního automobilu Škoda Octavia ze zatím přesně nezjištěných příčin, přejel do protisměru, kde se střetl s protijedoucím nákladním vozem. Nákladní vůz, v důsledku nárazu, vybočil ze směru jízdy a přejel do protisměru, kde narazil do boku projíždějícího protijedoucího osobního vozu Škoda Fabia, které jelo za Škodou Octavia,“ popsala mluvčí policie.

Přesné příčiny a okolnosti tragické nehody jsou však nyní předmětem vyšetřování, které vedou kolínští kriminalisté. „U zemřelého muže nařídili soudní pitvu pro zjištění přesné příčiny smrti,“ doplnila Michaela Richterová.