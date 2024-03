/FOTOGALERIE/ Plynulosti dopravy na obchvatu Kolína a následně i v ulicích města vůbec nebyl nakloněn pátek 15. března. Způsobily to dvě vážné nehody, z nichž první se stala dopoledne nedaleko Šťáralky a druhá odpoledne na úrovni sjezdu na letiště. V obou případech musela být silnice I/38 v obou směrech uzavřena.

Dopravní nehoda osobního automobilu a cisterny na obchvatu Kolína u Šťáralky. | Foto: Policie ČR

První kolony se vytvořily po nehodě v 8.45 hodin, kdy u Šťáralky zřejmě kvůli mikrospánku přejel řidič osobního auta do protisměru a narazil do boku cisterny vezoucí hnojivo. „Na místě jsme ošetřili a následně převezli do kolínské nemocnice pacienta s bolestí kyčle,“ uvedla Monika Nováková, mluvčí Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje.

„Provoz byl obnoven před desátou hodinou a způsobená škoda činila zhruba půl milionu korun,“ doplnila policejní mluvčí Michaela Richterová.

Řidič se otáčel na rušné silnici u Kozojed, náraz z boku ho uvěznil ve voze

Aniž by se kolínský obchvat dostal v páteční dopravní špičce alespoň do normálu, přišla pro plynulost silničního provozu v daném místě i okolí další rána. Na úrovni sjezdu na letiště se srazila tři osobní auta. „V péči jsme měli čtyři pacienty. Všichni utrpěli lehká zranění. Převezli jsme je k dalšímu vyšetření do kolínské nemocnice,“ sdělila mluvčí středočeské záchranky Monika Nováková.

Hasiči u obou nehod provedli u vozidel protipožární opatření, pomáhali s řízením dopravy a uklidili silnici. Na Šťáralce navíc poskytli první předlékařskou pomoc.

Budeme aktualizovat.