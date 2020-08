Z jednoho případu záchrany člověka se v neděli 9. srpna vpodvečer na Kolínsku rázem mohly stát dva. K muži sraženému vlakem na trati z Kolína do Velkého Oseku ve Veltrubech spěchali zdravotničtí záchranáři. Provoz na trati byl přerušen a ze zhruba padesáti cestujících se nikdo nezranil.

Vozidlo rendez-vous. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jiří Sejkora

Na místo jeli rychlou jak sanitou, tak také vozidlem systému rendez-vous s lékařem. Současně na místo události mířili i hasiči a policisté. Vozidla IZS měla zapnuté majáky i sirénu. To ale nejspíš nezaznamenala řidička osobního auta, protože v okamžiku, kdy její auto předjíždělo vozidlo rendez-vous, odbočila vlevo do Hradištka I. Po střetu zdravotnický speciál skončil mimo vozovku na stezce pro pěší a cyklisty. Jeho posádka nepřišla naštěstí k újmě na zdraví a lékařka pak cestu k trati zvládla po přestoupení do sanity. Na místě však už jen konstatovala úmrtí muže.